Ein elfjähriger Schüler ist Mittwochvormittag im Tivoli-Freibad in Innsbruck aus bisher unbekannter Ursache regungslos im Wasser getrieben und dann von Badegästen aus dem Becken gezogen worden. Der Bub wurde von Ersthelfern reanimiert, berichtete die Polizei. Schließlich wurde der Elfjährige mit der Rettung in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. Sein Zustand war am Abend vorerst noch kritisch, sagte Kliniksprecher Johannes Schwamberger der APA.

Der Schüler lag auf der Intensivstation. Zuvor hatte die Polizei noch mitgeteilt, dass sich der Bub in einem stabilen Zustand befand. Bei Ertrinkungsunfällen können jedoch später noch Probleme auftreten, erklärte Schwamberger. Ein Schulkamerad des Buben hatte ihn zuvor regungslos im Freibad bemerkt.