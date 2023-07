14 Personen sind leicht verletzt worden, als am Montagabend der Waggon einer Straßen-Bimmelbahn in Eraclea bei Venedig umkippte. An Bord befanden sich mehrere Familien mit Kindern. Die Verletzten erlitten Prellungen, wie italienische Medien berichteten.

Die Bimmelbahn war im Stadtzentrum unterwegs, als sich einer der Waggons zur Seite neigte und umkippte. Dabei kam es zu Panik unter den Passagieren, der Fahrer leistete sofort Erste Hilfe. Rettungsdienste trafen kurz daraufhin ein. Noch unklar ist, was den Wagen aus dem Gleichgewicht gebracht hat. Es wird nicht ausgeschlossen, dass das Fahrzeug wegen einer Unebenheit auf der Straße umgekippt ist.