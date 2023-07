Gleich zweimal verwandelt(e) sich am Wochenende das Happel-Stadion in einen Schauplatz für einen musikalischen Drahtseilakt spektakulären Ausmaßes. Pop-Größe Alecia Beth Moore, besser bekannt unter ihrem Künstlernamen Pink bzw. P!nk, lud zum „Summer Carnival“. Und wie es sich für ein waschechtes Karnevalsfest gehört, wurde mit Schauwerten nicht gegeizt. Dabei hatte der Abend noch so bodenständig begonnen. Während Fans ihrem Idol am Samstag entgegenfieberten, ließen Zwischenauftritte zwei junger Powerfrauen die Wartezeit wie im Fluge verstreichen. Shooting-Star Gayle, die 2022 mit dem Trennungssong „abcdefu“ einen viralen Tik-Tok-Hit landen konnte, überraschte mit frecher Rockattitüde. Popsternchen Alice Merton präsentierte dagegen ein stimmungsvolles Medley ihrer größten Erfolge.



Um Punkt 21 Uhr hieß es dann aber: Manege frei für Pink! Das ließ sich das leibhaftige Showgirl nicht zweimal sagen. An Seilen befestigt, schwebte die Sängerin in Richtung Bühne, während die Lyrics ihrer gleichnamigen Gute-Laune-Hymne unmissverständlich zu erkennen gaben: „I’m comin‘ up, so you better get this Party started!“. Es sollte nicht das einzige Mal sein, dass die Grammy-Gewinnerin ihre athletischen Fähigkeiten unter Beweis stellte. Im Laufe des zweistündigen Konzerts begab sich die 43-Jährige vermehrt in schwindelerregende Höhen, schwang sich mittels Trapez schwerelos durchs Stadioninnere. Wer befürchtet, dass all die Akrobatik von der eigentlichen Musik ablenken würde, der irrt . Fern von fulminanten Körperverrenkungen, Backgroundtänzen und rosarotem Kitsch ist es nämlich Pinks Geheimwaffe, die den zuckerlsüßen Zirkus erst zusammenhält: ihr kraftvolles Stimmvolumen. Ein rührendes Highlight war daher das unerwartete Cover der Dylan-Ballade „Make You Feel My Love“, für das sich die Popprinzessin ans Klavier setzte. Ein anfänglicher Patzer darf verziehen werden.