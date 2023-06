Für rund 660.000 Schüler in den anderen Bundesländern beginnt der Urlaub erst eine Woche später. Schulbeginn ist im Osten wieder am 4., im Westen am 11. September. Über 30.000 Schülerinnen und Schüler besuchen die Sommerschule in den letzten beiden Schulwochen und ziehen damit den Schulstart quasi vor.

Mit dem Ferienbeginn in Ostösterreich, Tschechien und der Slowakei geht auch der Sommerreiseverkehr auf den Transitrouten los, wobei der ÖAMTC laut Aussendung große Staus erst ab der nächsten Woche mit dem Schulschluss in West- und Südösterreich erwartet. Großveranstaltungen wie das Formel 1 Rennen in Spielberg am ersten Ferienwochenende werden laut dem Autofahrerklub aber regional zu starkem Verkehrsaufkommen auf den Straßen führen. Der Höhepunkt der Reisewelle wird für Ende Juli bzw. Anfang August erwartet, wenn die Ferien in Bayern und Baden-Württemberg beginnen.