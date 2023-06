Was könnte man diese Geschichte ausschmücken und in allen Farben schillernd erzählen! Von einer Leinwand auf die nächste, vom Gemälde auf die Kinoleinwand – aufgelegt. Am 6. Februar 1918 fotografiert Moritz Nähr, Fotograf und Künstlerfreund von Gustav Klimt, das, woran der Jugendstilpionier in dessen Werkstatt bis zu seinem Tod gearbeitet hat. Zwei Bilder sind zu sehen: "Die Braut" und "Dame mit Fächer". Letzteres zeigt ein Frauenporträt, wie es für Klimt typisch ist: selbstbewusst in der Ausstrahlung, bisweilen in sich versunken, umrahmt von einer Überfülle an Ornamenten. Wobei dieses Spätwerk eindrücklich von Klimts Vorliebe für japanische Kunst und Mode erzählt: Ein Goldfasan ist ebenso zu sehen wie Lotosblumen. Nichts erzählt uns das Bild jedoch über die Frau, die hier abgebildet ist. Im Vergleich zu seinen berühmten Auftragswerken, die Damen der Gesellschaft und Kunstmäzeninnen wie Adele Bloch-Bauer oder Emilie Flöge zeigen, ist sie seit mehr als 100 Jahren nur die "Dame mit Fächer".

In Expertenkreisen geht man davon aus, dass sie ein professionelles Model gewesen sein dürfte. Für Klimt war sie die Verkörperung der "schönen Wienerin", die er in vielen Variationen gemalt hat. Gesehen hat sie die Öffentlichkeit jedoch nur selten: 1920 in Wien, viele Jahrzehnte war es im Besitz der Industriellenfamilie Böhler, danach in unterschiedlichstem Privatbesitz und kurz Teil der Sammlung von Rudolf Leopold. 1981 wurde es in Tokio, 1992 in Krakau gezeigt. Zwei Jahre später wurde es in New York versteigert. 2021 war es nach über 100 Jahren wieder in Wien zu sehen. Am Dienstag wird es in London bei Sotheby's zum Kauf angeboten: Rund 75 Millionen Euro könnte es bei der Versteigerung bringen und somit zum bislang teuersten in Europa versteigerten Kunstwerk werden. Museen können sich das nicht leisten, Großindustrielle, Oligarchen und Scheichs für ihre Privatsammlung schon. Die "Dame mit Fächer" könnte also neuerlich aus der Öffentlichkeit verschwinden.