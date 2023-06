Eine Woche vor einem zum AMG-Cup zählenden Rennen in Brasilien hielten sich Douglas Costa und seine Verlobte Mariana Giordana in einer ländlichen Gegend in Campinas auf. Laut späteren Aussagen der behandelnden Ärzte wurde das Paar dort von Zecken gebissen – mit fatalen Folgen! So wurde bei beiden das Rocky-Mountain-Fleckfieber, eine seltene Infektionskrankheit, diagnostiziert. Costa, bei dem Kopfschmerzen, Übelkeit, Fieber, Hautausschläge und Muskelschmerzen auftraten, starb am 8. Juni um 12 Uhr, Giordana war vier Stunden später ebenfalls tot.

In einer Erklärung des AMG-Cups hieß es zum Ableben von Costa: "Allen Familienmitgliedern und Freunden unser tiefstes Beileid. Wir wissen, was für ein bewundernswerter Mensch Douglas war und wie er eine große Lücke in den Herzen aller hinterlassen wird, die die Ehre und das Vergnügen hatten, ihn zu kennen."