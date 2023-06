Dramatische Rettungsaktion in dieser Woche in Jesolo: Wie mehrere lokale Medien berichten, wurde am Mittwoch ein 53-jähriger Österreicher von einem slowenischen Sportboot gerettet. Die Besatzung des Bootes hatte die Küstenwache alarmiert, nachdem der Österreicher – vermutlich in Folge eines epileptischen Anfalles, über gesundheitliche Probleme geklagt hatte. Die Besatzung der Küstenwache machte sich sofort auf den Weg zum Einsatzort. Erste-Hilfe-Maßnahmen wurden durchgeführt.

Der Österreicher wurde im Anschluss ans Festland gebracht und dort an Rettungskräfte übergeben. Mit dem Krankenwagen wurde der 53-Jährige in das örtliche Krankenhaus eingeliefert.

Es war dies nicht der einzige dramatische Zwischenfall in den vergangenen Tagen im Urlauberort Jesolo. Am Sonntag starb ein 71-jähriger italienischer Tourist am Strand. Er dürfte einen Herzinfarkt erlitten haben. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.