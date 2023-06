Mit der Eröffnung der Pariser Luftfahrtschau steigen auch die Erwartungen nach neuen Verträgen der Flugzeugbauer. Gleich zu Beginn der Pariser Air Show hat Airbus einen Rekordauftrag verkündet.

Die indische Billigfluggesellschaft Indigo bestellt 500 Maschinen aus der Modellfamilie A320neo. Vertreter beider Seiten unterzeichneten den Deal am Montag auf der weltgrößten Luftfahrtmesse in Le Bourget. Dies sei der größte Einzelauftrag in der Geschichte der Luftfahrt, erklärte Airbus-Verkaufschef Christian Scherer.

"Es sind alles feste Bestellungen, keine Optionen", erklärte Indigo-Chef Pieter Elbers. Starten sollen die Auslieferungen ab 2030. Aktuell ist die Flotte der vor Air India größten indischen Fluggesellschaft knapp 300 Flugzeuge groß.

Großauftrag auch aus Mexiko?

Für Airbus läuft das Geschäft zurzeit wieder richtig gut. Insidern zufolge soll der Konzern auch einen Großauftrag bei der mexikanischen Billig-Airline Viva Aerobus landen. Es handle sich um eine dreistellige Anzahl, also mindestens 100 Maschinen, erklärten mit der Angelegenheit vertraute Personen am Sonntag der Nachrichtenagentur Reuters.