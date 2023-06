Italiens Premierministerin Girogia Meloni kommt am Samstag nach Österreich. Auf Einladung des Kanzlers nimmt sie am Europaforum Wachau in Göttweig teil. Auch der bulgarische Präsident Rumen Radev ist der Einladung des Kanzlers gefolgt. Das Europaforum findet seit Jahren unter der Schirmherrschaft des Landes Niederösterreichs statt.

Pikantes Detail: Melonis Bewegung gehört der Parteienfamilie der europäischen Rechtspopulisten an, zu der sich auch die Freiheitlichen zugehörig fühlen. Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner regiert seit wenigen Wochen mit der FPÖ.

In einer ersten Reaktion stellt Nehammer den Besuch in einen Zusammengang mit dem Kampf gegen illegale Migration: "Österreich und Italien verbindet eine starke Allianz, wenn es um den Kampf gegen illegale Migration geht. Auch mit Bulgarien wurde in den letzten Monaten die Zusammenarbeit in diesem Bereich deutlich verstärkt. Das Asylsystem in Europa sei gescheitert, deshalb fordern wir gemeinsam eine Reform des Systems, insbesondere was den Außengrenzschutz und die Zusammenarbeit mit Drittländern betrifft."