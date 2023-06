Der Personalmangel im Tourismus ist jetzt zu Saisonanfang immer noch eklatant: 14.400 Stellen sind in Österreich in der Branche aktuell offen. Tourismusstaatssekretärin Susanne Kraus-Winkler (ÖVP) kündigt nun Imagekampagne für Tourismus-Jobs an.

Das Ministerium wird mit Werbeschaltungen auf Instagram und Facebook am Beispiel von Koch, Kellner, Bergführer und Rezeptionist versuchen, jungen Menschen den Einstieg in den touristischen Arbeitsmarkt schmackhaft zu machen. Im Schnitt waren heuer in den ersten fünf Monaten 220.000 Personen im Tourismus beschäftigt, sagt Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP). Der Tourismus ist aktuell für 6,2 Prozent der heimischen Wirtschaftsleistung verantwortlich.

Saisonverlängerung, mehr Zuzug

Allerdings sind nur 25 Prozent der Beschäftigten das ganze Jahr über in der Branche tätig, zeigt eine Studie des Institutes für höhere Studien (IHS). IHS-Direktor Klaus Neusser empfiehlt eine Verlängerung der Saison, um dauerhafte Jobs zu sichern. Der Zuzug aus dem Ausland müsse erleichtert werden, da die lokale Bevölkerung insbesondere in Spitzenzeiten den Bedarf nicht decken könne. Zuletzt seien 54 Prozent der Beschäftigten keine österreichischen Staatsbürger gewesen, sagt Kraus-Winkler. Von den Ausländern stammten zwei Drittel aus der EU. Auch eine Attraktivierung der Arbeitsbedingungen wäre hilfreich, etwa mehr Kinderbetreuung, wenn möglich am Wochenende.

Kraus-Winkler wirbt insbesondere um mehr Lehrlinge. Laut Neusser brechen jedoch viele Neuanfänger wieder ab.