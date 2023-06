Die Welt der Kunst hatte am Freitag im Wiener Burgtheater von ihm Abschied genommen, seinen letzten Weg aber wollte der Ende Mai im Alter von 76 Jahren verstorbene Schauspielstar Peter Simonischek im heimatlichen Markt Hartmannsdorf antreten. Der Ort bescherte seinem Ehrenbürger und "großen Menschen, der mit seiner Kunst so vielen Menschen so große Freude gemacht hat", wie Bürgermeister Otmar Hiebaum eingangs festhielt, am Sonntag ein würdevolles Abschiedsfest.