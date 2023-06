Eine 19-jährige Fußgängerin ist in der Nacht auf Samstag auf der Obertrumer Landesstraße bei der Zufahrt in die Ortschaft Mattsee Nord (Flachgau) von einem Auto erfasst und getötet worden. Der Unfalllenker beging Fahrerflucht, ohne sich um das Opfer zu kümmern. Zwei Zeugen führten noch mit dem alarmierten Roten Kreuz Reanimationsversuche durch. Die 19-Jährige starb aber noch an der Unfallstelle.

Der Fahrer war aus Obertrum in Fahrtrichtung Oberösterreich unterwegs. Nach einem Zeugenaufruf der Polizei via Presseaussendung stellte er sich am Vormittag bei der Wachstube in Obertrum. Der Fahrer gab bei seiner Einvernahme an, einen Knall wahrgenommen zu haben, wie die Polizei in einer Presseaussendung mitteilte. Ihm wäre aber nicht bewusst gewesen, dass er mit einem Menschen kollidiert wäre. Erst durch den Medienaufruf am nächsten Tag wäre ihm das Ausmaß des Unfalles klar geworden.

Ein durchgeführter Alkotest auf der Polizeiinspektion verlief zu diesem Zeitpunkt negativ. Laut einer Polizei-Sprecherin im Gespräch mit ORF Radio Salzburg wurde der Oberösterreicher wegen fahrlässiger Tötung im Straßenverkehr sowie im Stichlassen einer verletzten Person angezeigt. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen wurden fortgesetzt.

