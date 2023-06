Mit einem Feuerlöscher in der Hand schlendert der Mann über den Gehsteig im Grazer Bezirk Gries – dann schlägt er plötzlich auf ein Auto ein, dann auf noch eins und auf noch eins. Nachdem der Mann mit dem Feuerlöscher auf drei Windschutzscheiben eingeschlagen hatte, schleudert er das Gerät auf parkende Motorräder. Seelenruhig geht er weiter. Das zeigt ein Video auf der Plattform Instagram, auf dem Kanal "grazwellness".

Ein Zeuge alarmierte am Mittwochnachmittag die Polizei, sofort wurde nach ihm gefahndet. Schnell konnte der Mann aufgespürt werden, Polizisten des Einsatzkommandos Cobra, die gerade in der Nähe des Tatorts trainiert hatten, nahmen den 32-Jährigen fest. Er war leicht alkoholisiert und verweigerte jede Aussage zur Tat. Schließlich wurde er in die Justizanstalt Graz Jakomini gebracht.