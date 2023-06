Man habe sich "einvernehmlich darauf verständigt, zukünftig getrennte Wege zu gehen", wurde am Dienstag überraschend von der Brau Union mitgeteilt. Der heimische Biermarktführer (u. a. Gösser, Puntigamer, Villacher, Schleppe, Zipfer, Schwechater, Wieselburger) benötigt ab Anfang September einen neuen Chef, weil Klaus Schörghofer die Brau Union verlassen wird. Schörghofer ist seit 19 Jahren im Unternehmen und war 3,5 Jahre Vorstandschef.

Die Zusammenarbeit mit dem Eigentümer Heineken sei "stets von gegenseitiger Wertschätzung geprägt", daher werde Schörghofer die Brau Union auch noch durch die wichtige Sommersaison 2023 führen, wird betont. "Eine langfristige und nachhaltige Weiterentwicklung des Unternehmens waren mir stets ein großes Anliegen. Die Stärke der Brau Union war und ist es, den österreichischen Biermarkt so lokal und regional wie möglich zu sehen", wird Schörghofer in der Aussendung zitiert. Man könne auf das "gemeinsam erreichte" stolz sein. Man habe die Marktposition weiter ausbauen können und "alle Maßnahmen, um bis 2030 im gesamten Unternehmen CO₂-neutral produzieren zu können, sind in die Wege geleitet".

Herausfordernde Krisenzeiten

Dass der Abgang aber nicht gänzlich friktionsfrei verlaufen ist, wird in der Konzernmitteilung aber auch nicht verhehlt, so heißt es: "Gleichzeitig gab es mit dem Eigentümer Heineken unterschiedliche Auffassungen, was die Prioritätensetzung und die weitere Geschäftsentwicklung betrifft."

Was konkret Gegenstand der Meinungsverschiedenheiten war, geht aus der Aussendung nicht hervor. Keine Angaben gibt es auch dazu, wer Schörghofer nachfolgen werde.

"Im Namen des gesamten Aufsichtsrates danke ich Klaus Schörghofer für seine erfolgreiche Arbeit und wünsche ihm für die Zukunft alles Gute. Klaus hat die Brau Union Österreich in herausfordernden Krisenzeiten, geprägt von Covid, Arbeitskräftemangel, Energie- und Inflationssteigerung erfolgreich geführt", wird Ruud van den Eijnden, Aufsichtsratschef der Brau Union Österreich AG, zitiert.

Zur Linzer Brau Union gehören Marken wie Gösser, Zipfer, Kaiser, Puntigamer, Schwechater, Wieselburger, Schladminger und Edelweiss.