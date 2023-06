Am 1. Juli kommt Johnny Depp mit seiner Band The Hollywood Vampires nach Österreich. In Oberösterreich bespielt die US-Supergroup die Burg Clam, wo sie bereits vor vier Jahren rund 7500 Fans begeisterte. Neben Johnny Depp befinden sich Rockgrößen wie Alice Cooper, Aerosmith-Gitarrist Joe Perry und Tommy Henriksen, der unter anderem mit Lady Gaga und Meat Loaf gearbeitet hatte, unter den Bandmitgliedern.

Auf Tour Verletzung zugezogen

Fans dürften erleichtert sein: Erst Ende Mai mussten drei US-Konzerte verschoben werden, da sich Depp eine Knöchelverletzung zugezogen hatte. Nähere Umstände, wie es zu der Verletzung kam, wurden nicht bekannt. Mittlerweile dürfte sich der US-Schauspieler aber wieder erholt haben. Die Konzerte der Europa-Tour, darunter auch jenes in der Burg Clam, finden wie geplant statt.

Neues Livealbum veröffentlicht

Die Rock-Supergroup blickt mittlerweile auf mehr als zehn Jahre Bandgeschichte zurück. 2012 gegründet, brachten sie 2015 ihr erstes Album mit Coverversionen berühmter Rockhymnen heraus. Das zweite Studioalbum der daraufhin als "teuerste Coverband der Welt" bezeichneten Truppe folgte 2019, diesmal auch mit Eigenkompositionen. Am 2. Juni veröffentlichte die Band nun ihr erstes Livealbum "Live in Rio", das innerhalb weniger Tage Nummer eins der UK-Music-Video-Charts erreichte.

Trinkfeste Urväter

Der Name der Band geht noch weiter in die Rockgeschichte zurück. Bereits in den Siebzigerjahren scharte Alice Cooper eine Runde aus trinkfreudigen Musikerkollegen um sich. Mit dabei: keine Geringeren als die 60er- und 70er-Musiklegenden Ringo Starr, Keith Moon und Harry Nilsson. Gelegentlich gesellte sich auch John Lennon zur illustren Runde. Alice Cooper nannte den eingeschworenen Trinkklub "The Hollywood Vampires". Jahrzehnte später sollten sie sich – in neuer Besetzung – von der prominenten Saufrunde zur Rock-Supergroup mausern.

Umstrittenes Leinwand-Comeback

Johnny Depp, der am 9. Juni 60 Jahre alt wurde, feiert derzeit nicht nur musikalisch, sondern auch auf der Leinwand sein Comeback. Bei den Filmfestspielen in Cannes wurde er von Kritikern für seine Rolle als König Ludwig XV. im Historiendrama "Jeanne du Barry" gefeiert. Nicht alle teilten jedoch diese Euphorie um seine Person aufgrund seiner Rolle im kontroversiellen Verleumdungsprozess gegen seine Ex-Frau Amber Heard.

In diesem hatte Heard ihm unter anderem körperliche Misshandlung und emotionalen Missbrauch vorgeworfen. Zahlreiche Unterstützerinnen und Unterstützer Heards versammelten sich unter dem Hashtag #CannesYouNot auf den sozialen Medien und warfen den Filmfestspielen vor, "Tätern" wie Johnny Depp eine Bühne zu bieten.

Polarisierten bei den Filmfestspielen in Cannes: Johnny Depp und Regisseurin Maïwenn Le Besco © APA/AFP/CHRISTOPHE SIMON

In einem Interview mit dem Branchenmagazin "Screen International" verwies der künstlerische Leiter von Cannes jedoch auf die "herausragende" schauspielerische Leistung des US-Stars, die sein Auftreten bei den Festspielen seiner Meinung nach legitimierte.

Tickets noch erhältlich

Bei seinem Österreich-Konzert wird dem unter anderem durch "Fluch der Karibik" bekannt gewordenen Schauspieler wahrscheinlich wieder Jubel entgegenschlagen, wie bei Rockkonzerten üblich. Tickets für das Konzert am 1. Juli sind noch verfügbar.