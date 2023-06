Es ist ein Novum in der US-Politik. Erstmals in der 234-jährigen Verfassungsgeschichte der Vereinigten Staaten muss sich ein ehemaliger Präsident vor einem Bundesgericht verantworten. Am Dienstag um 21.00 Uhr (MEZ) wird der Republikaner in Miami vor dem Richter stehen, während die Anklageschrift verlesen wird. Diese umfasst für den Politikwissenschaftler Reinhard Heinisch "erdrückende Anklagepunkte". Weil der 76-Jährige mehrere Dokumente aus seiner Zeit als US-Präsident in seinem Badehaus in Florida aufbewahrte, wird Trump unter anderem Spionage zu Last gelegt. Im Falle einer Verurteilung könnte Trump bis zu zehn Jahre ins Gefängnis wandern.