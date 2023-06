Ein neunjähriges Mädchen ist Montagabend auf dem Dach eines Einkaufszentrums in Bad Gleichenberg durch eine Lichtkuppel gebrochen und etwa vier Meter in die Tiefe abgestürzt. Das Mädchen aus der Südoststeiermark wollte mit seiner Mutter (50) in einem Restaurant im Einkaufszentrum essen, in Begleitung von einer Freundin der Mutter und deren Tochter.

Nachdem die vier das Essen bestellt hatten, gelangten die beiden Kinder beim Spielen über eine abgesperrte Stiege auf das begrünte Dach des Einkaufszentrums. Mehrere Lichtkuppeln aus Kunststoff befanden sich darauf. Als das neunjährige Mädchen eine davon betrat, brach es ein und stürzte mehr als vier Meter in die Tiefe. Es landete auf einem Wäschetisch in einem Geschäft. Eine Verkäuferin rief sofort die Rettung, ein zufällig anwesender Arzt leistete Erste Hilfe.

"Das Mädchen dürfte ziemliches Glück gehabt haben", betont eine Einsatzkraft von der Rettung gegenüber der Kleinen Zeitung. In stabilem Zustand wurde die Neunjährige mit Verdacht auf Oberschenkel- und Beckenverletzungen vom Rettungshubschrauber Christophorus 12 in die Grazer Kinderklinik geflogen.