"Breaking Bad"-Star Mike Batayeh ist tot. Der Komiker und Schauspieler ist im Alter von 52 Jahren verstorben, wie der US-Sender "CNN" berichtet. Das habe nun auch der Manager des verstorbenen Schauspielers bestätigt. Laut dem Promi-Portal "TMZ" habe er bereits am 1. Juni überraschend einen Herzinfarkt erlitten.

Familie trauert

"Er wird schrecklich vermisst werden von allen, die ihn geliebt haben, ebenso wie seine Fähigkeit, anderen Lachen und Freude zu schenken", hieß es in einem berührenden Statement der Familie. Batayeh hinterlässt fünf Geschwister und eine große Familie.

Erfolgsserie "Breaking Bad"

Die Serie "Breaking Bad" erzählt in mittlerweile fünf Staffeln zwischen 2008 und 2013 die Geschichte des Chemielehrers Walter White (Bryan Cranston), der an Krebs erkrankt und so auf die schiefe Bahn gerät: Um seine kostspielige Therapie zu finanzieren, stellt er zusammen mit dem Kleinkriminellen Jesse Pinkman (Aaron Paul) Crystal Meth her – und steigt zu einem der mächtigsten Drogenproduzenten der Region auf. Mike Batayeh wurde durch seine Rolle als Waschsalon-Manager Dennis Markowski in der Erfolgsserie international bekannt. Daneben hatte er unter anderem kleinere Auftritte in Serien wie "CSI: Miami".