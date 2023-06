Nach mehr als drei Jahren will das Gesundheitsministerium die tagesaktuelle Veröffentlichung der Corona-Daten weitgehend einstellen. Derzeit veröffentlicht das Ministerium noch täglich, wie viele Menschen in Österreich an Covid-19 erkrankt oder nach einer Infektion verstorben sind. Mit 1. Juli wird das auslaufen. Als Ersatz soll es ab August ein neues Dashboard mit Daten zu schweren Atemwegserkrankungen geben.

Meldung über die Spitäler

"Wir machen etwas Neues, etwas Besseres. In das neue Dashboard wird nicht nur Covid eingemeldet, sondern auch andere respiratorische Krankheiten wie Grippe oder das RSV-Virus. Es ist insgesamt besser und wir haben mehr Datenlage", sagt Gesundheitsminister Johannes Rauch am Freitag dazu im Ö1-Morgenjournal. In das "Sari"-System melden Krankenhäuser ein, wenn Patienten mit diesen schweren Atemwegserkrankungen stationär aufgenommen werden. Nach der Entlassung der Patienten sollen die Daten bestätigt oder verfeinert werden.

Veröffentlichen will das Ministerium die Daten aufgeschlüsselt nach Bundesländern, Altersgruppe, Geschlecht sowie nach Intensiv- und Normalstationen. Auch wer sich impfen lasst, wird erhoben. Allerdings plant die Sozialversicherung auch hier ab August von einer

täglichen auf eine wöchentliche Bilanz umzustellen.

Covid nicht mehr meldepflichtig

Ende Juni wurde Covid ja von den meldepflichtigen Krankheiten gestrichen, so wird das Ende des alleinigen Covid-Dashboards begründet. Unklar ist bislang noch, ob die vorhandenen Daten der Corona-Statistik online gelöscht werden sollen oder nicht.

Keine Änderung bei Masern

Keine Änderungen sind bei meldepflichtigen Krankheiten wie beispielsweise Masern geplant. Hier sollen die Infektionszahlen auch weiterhin nur im Fall größerer Ausbrüche auf der Ages-Homepage veröffentlicht werden.

Verbesserungen kündigt das Ministerium allerdings bei den Abwasser-Messdaten an. Diese erlauben auch künftig gewisse Rückschlüsse auf das Infektionsgeschehen. Auch die Ergebnisse des Corona-Varianten-Monitorings soll die Ages weiterhin öffentlich zur Verfügung stellen.