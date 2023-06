Ausgerechnet in der Prüfungswoche hat es sie erwischt: "Ich war leider komplett krank, hatte Fieber. Trotzdem ist es mir bei den Prüfungen sehr gut gegangen", sagt Michelle Isop, Maturantin am Grazer BG/BRG Kirchengasse und steirische AHS-Landesschulsprecherin. Wenn nicht unter Fieber, so doch unter Lampenfieber litten heuer wohl die allermeisten Maturantinnen und Maturanten bei den schriftlichen Prüfungen, doch so wie Isop kann der Großteil von einem glücklichen Ende erzählen.