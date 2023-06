Wie mehrere lokale Medien berichten, hat sich Montag am späten Nachmittag am Strand von Bibione ein tragischer Zwischenfall ereignet. Gegen 18 Uhr war dort ein Mann spazieren. Plötzlich brach dieser am Ufer zusammen und fiel ins Wasser. Anwesende – darunter auch Touristen – eilten dem Mann sofort zu Hilfe. Auch Ärzte waren rasch vor Ort. Wiederbelebungsmaßnahmen blieben jedoch leider erfolglos. Der Mann verstarb noch vor Ort.

Bis dato ist die Identität des Mannes noch nicht geklärt. Es soll sich laut Medienberichten um einen etwa 75 Jahre alten Touristen handeln. Das Opfer trug keine Dokumente bei sich. Auch eine Vermisstenanzeige soll es derzeit nicht geben. Die Ermittlungen der örtlichen Polizei laufen.