Peter Simonischek ist vergangene Woche im Alter von 76 Jahren verstorben. Die Aufbahrung findet am 18. Juni um 15 Uhr beim "Peter Simonischek Literaturbrunnen" in Markt Hartmannsdorf statt. Anschließend wird er am örtlichen Friedhof in einem Ehrengrab beigesetzt.

Wer digital kondolieren möchte, die Familie hat ein Kondolenzbuch aufgelegt, bitte folgen Sie dem Link: bestattung-himmelblau.at/petersimonischek