In Kirchschlag in der Buckligen Welt (Bezirk Wiener Neustadt) krachte am Sonntagabend ein Sportwagen in das Schaufenster eines Geschäfts. Das Auto war nach Feuerwehrangaben von der regennassen Fahrbahn der Wiener Straße abgekommen. Der Lenker wurde vom örtlichen Roten Kreuz versorgt und in ein Krankenhaus gebracht.

Laut Feuerwehr hatte der Sportwagen bei dem Austritt auch zwei Laternenmasten geknickt. Der Pkw wurde stark beschädigt. Die Auslage des Geschäftes musste provisorisch verschlossen werden.