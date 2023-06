Eine Frau und ihr Partner waren am Sonntag in der Ortschaft Pappernitze in Osttirol oberhalb der Mautstelle Zettersfeldstraße mit Pferden unterwegs. Ein Tier ging frei voraus, das zweite führte der Mann. Das Pferd der 54-jährigen Frau wurde plötzlich unruhig und ging durch. Es gelang ihr nicht, das Tier unter Kontrolle zu bringen. Die Frau versuchte noch, während das Pferd in Bewegung war, abzusteigen und kam dabei zu Sturz. Sie wurde schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber in das Landeskrankenhaus Klagenfurt geflogen.