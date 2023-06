Sie spiel­ten schon einen Zom­bie, einen War Boy, Su­per­hel­den. Sie wer­den in "Nos­fe­ra­tu" zu sehen sein. Nun spie­len Sie Ren­field, den schon jahr­hun­der­te­lang ge­quäl­ten Ge­hil­fen Dra­cu­las. Su­chen Sie sich diese Art von Rol­len aus oder su­chen sich diese Rol­len Sie aus?

NICHOLAS HOULT: Es ist eine Mi­schung aus bei­dem. Es macht mir Spaß, die Mensch­lich­keit in der Ge­schich­te und die Be­zie­hun­gen zwi­schen den Fi­gu­ren zu fin­den. Etwas zu zei­gen, was man sich viel­leicht nicht erwar­tet. Ich bin mir si­cher, dass man­che in mir die "Per­son, die sol­che Rol­len spielt", sehen. Aber ich ver­su­che stets, Ab­wechs­lung in die verschie­de­nen Cha­rak­te­re, Gen­res, Stile oder The­ma­ti­ken hin­ein­zu­bringen.