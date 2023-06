Seit Oktober 2022 ist Ex-Magenta-Vorstand Andreas Bierwirth bei der Erste Group. Gerade noch hat er für den sogenannten Fit-&-Proper-Test gelernt, also einen Eignungstest der Europäischen Bankenaufsicht, den Führungskräfte einer Bank absolvieren müssen. Doch aus seiner Karriere im Bankengeschäft scheint nichts zu werden: Am Freitag hat Andreas Bierwirth seinen Vertrag mit der Ersten aufgelöst. Er ist ab sofort freigestellt.

Im August 2022 hatte es für Aufsehen gesorgt, als der ehemalige Magenta-Chef Bierwirth ankündigte, zur Erste Group zu wechseln. Er hätte dort das Privatkundengeschäft übernehmen und dann als Chief Retail Officer in den Vorstand der Erste Group kommen sollen, um die künftige Strategie der Bank im Filialgeschäft zu steuern und die Digitalisierung im Retail-Geschäft voranzutreiben.

Als Grund für seinen Ausstieg thematisiert Bierwirth einen Mangel an Erfahrung und Verzögerungen bei seiner Beförderung. Auf der Plattform "LinkedIn" schreibt er, dass nach Bestehen des Tests seine Aufnahme in den Vorstand am 1. Oktober erfolgt wäre. "Etwas länger als anfangs von allen geplant, aber die aktuellen Bankenpleiten haben großes Verständnis in mir geschaffen, dass ein ganzes Bilanzjahr als Mindesterfahrung zur Berufung in den Vorstand notwendig geworden ist."

Aufstieg zum Vorstandsmitglied verzögert

In diesem Kontext sei ihm klar geworden, "dass allfällige künftige Erweiterungen meiner Verantwortungsbereiche auch nur in einem weitaus behutsameren Tempo vorgenommen werden könnten, als ursprünglich von einigen Seiten und auch von mir erhofft". Die Entscheidungsfindung für diesen Wechsel sei im "alles andere als leicht" gefallen. Er wollte immer schon Unternehmer werden, nun gebe es die Chance dazu. Es sei trotzdem ein wertvolles Jahr für ihn gewesen, er bedanke sich bei den (Ex-)Kolleginnen und Kollegen. Er werde Kunde der Bank bleiben und weiterhin für sie werben.