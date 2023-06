Am Sonntag ist der 11. Sechsfachjackpot der Lottogeschichte mit knapp 7,3 Millionen Euro geknackt worden. Ein Spielteilnehmer bzw. eine Spielteilnehmerin aus der Steiermark tippte die "sechs Richtigen" 7, 17, 18, 25, 26 und 28 und bekommt dafür exakt 7.288.891,90 Euro. Das teilten die Österreichischen Lotterien Sonntagabend mit. Der Schein wurde in Graz aufgegeben.

Systemschein Marke 0/09

Kurz vor Sonntagmittag gab der oder die Glückliche seinen Schein ab: einen Systemschein Marke 0/09. Dieses ermöglichte dem Steirer bzw. der Steirerin, neun Zahlen auf dem Wettschein anzukreuzen. Das Rechenzentrum der Österreichischen Lotterien erstellte infolge alle mit diesen neun Zahlen möglichen Sechsertipp-Kombinationen. Darunter war in diesem Fall nicht nur der passgenaue Sechser, sondern "noch eine Reihe an Fünfern, Vierern und Dreiern im Gesamtwert von nochmals rund 22.000 Euro", so die Lotterien am Montag.

Es handelt sich laut Lotterien um den höchsten Sechser des heurigen Jahres. Und für die Steiermark bedeutet der geknackte Sechsfachjackpot die höchste Gewinnsumme für einen Sechser in der Lottogeschichte überhaupt.

Lotto wird teurer

Wer weiterhin sein Glück bemühen will: Ab Mittwoch (12. Juli 2023) gelten neue Preise. Beim Joker werden es 1,70 Euro sein – bei "Lotto 6 aus 45" wird um 10 Cent auf 1,30 Euro erhöht. An der Quote soll sich nichts ändern.