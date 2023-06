Mit Autorenporträts kennt sich Danielle Proskar aus. Zwei Literatenfilme – über Peter Turrini und Erich Fried – realisierte die Wiener Filmregisseurin bereits für den ORF. Nun wurde sie für ein Porträt über die Kärntner Lyrikerin Christina Lavant angefragt, deren Todestag sich am Mittwoch zum 50. Mal jährt. "Wie pünktlich die Verzweiflung ist" – der Titel bezieht sich auf Gedicht Lavants – ist heute in ORF 2 zu sehen. Recherchen über die Kärntner Autorin gestalten sich schwierig, erzählt Proskar: "Es gibt keine Biografie in Buchform." Informativ waren diverse Nach- und Vorwörter ihrer Publikationen gewesen, in denen sich viele biografische Details finden ließen. Hilfreich war aber vor allem das Brenner-Archiv, wo intensiv zu den Briefwechseln der Schriftstellerin (eigentlich Christine Habernig, geborene Thonhauser) geforscht wurde.



Der Mythos um Lavant, die unter ärmlichsten Verhältnissen und mit massiven gesundheitlichen Problemen aufwuchs, lebt fort. Das Kind eines Bergarbeiters und einer Flickschneiderin erfuhr nur wenige Jahre an Schulbildung, schlug sich später mit Strickarbeiten durch und war doch in der Lage, eine lyrische Dichte und Schwere auf das Papier zu bringen, die bis heute nachwirkt. Ihr bekanntestes Werk ist die erst 1998 erschienene Erzählung "Das Wechselbälgchen". 1970, drei Jahre vor ihrem Tod mit 57 Jahren, erhielt sie den Österreichischen Staatspreis für Literatur.