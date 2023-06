Ein Mann ist Samstagfrüh im Zeller See in Thumersbach (Pinzgau) ertrunken. Die Ehefrau verständigte laut ORF Salzburg die Einsatzkräfte, nachdem der 74-Jährige von der gewohnten Schwimmrunde nicht nach Hause kam und sie am Ufer des Sees nur seinen Bademantel fand. Der Mann wurde schließlich in Ufernähe gefunden und geborgen. Ein Notarzt konnte nur mehr den Tod des Mannes feststellen.

Wie die Landespolizeidirektion Salzburg am Abend mitteilte, dauerte die Suche mehrere Stunden lang. Der Pinzgauer sei von zwei Tauchern in einer Tiefe von 2,2 Metern aufgefunden worden.