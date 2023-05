Am vergangenen Wochenende verlor Rajesh Vishwas, ein Regierungsbeamter in Indien, sein Handy während eines Selfies an einem Stausee im Bundesstaat Chhattisgarh. Trotz der Bemühungen von Tauchern konnte das Handy nicht gefunden werden.

Da das Telefon sensible Regierungsdaten enthielt, ordnete Vishwas laut einem Bericht der BBC die Entleerung des Stausees an. Es dauerte drei Tage, bis die rund zwei Millionen Liter Wasser abgepumpt waren. Als das Handy schließlich gefunden wurde, war es aufgrund des Wasserkontakts nicht mehr funktionsfähig.

Zusätzlich wurde Vishwas bis zur Untersuchung suspendiert, da ihm vorgeworfen wurde, seine Position zu missbrauchen. Er gab an, dass er von einem anderen Beamten mündlich die Erlaubnis erhalten habe, "etwas Wasser in einen nahegelegenen Kanal abzuleiten", um den Bauern zugute zu kommen, die dadurch mehr Wasser erhalten würden. Der Einsatz der Pumpe wurde jedoch gestoppt, als ein anderer Beamter der Abteilung für Wasserressourcen aufgrund einer Beschwerde eintraf.