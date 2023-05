Zwei Taucher sind am Samstag im Wolfgangsee schwer verunglückt. Der Unfall ereignete sich bei der sogenannten Franzosenschanze, in der Nähe der Gemeinde St. Gilgen im Salzburger Flachgau. Einer der beiden musste noch am Unfallort reanimiert werden. Warum die Taucher in Not gerieten, ist noch unklar, die Wassersportler wurden mit dem Hubschrauber in eine bayerische Spezialklinik geflogen. Auf APA-Nachfrage konnte die Polizei keine weiteren Auskünfte erteilen.