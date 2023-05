"Aufgrund eines fiebrigen Zustands hat Papst Franziskus heute Morgen keine Audienz gehalten", bestätigte das vatikanische Pressebüro.

Papst Franziskus ist zuletzt wiederholt von Gesundheitsproblemen geplagt worden. So hatte er vor Ostern nach eigenen Worten unter einer "akuten und heftigen" Lungenentzündung gelitten. Franziskus verbrachte drei Nächte in der Gemelli-Klinik in Rom und wurde nach einer Antibiotikabehandlung am 1. April wieder entlassen. Sein Körper habe auf die Behandlung "gut reagiert, Gott sei Dank", sagte der Papst, der einen Tag nach seiner Entlassung schon wieder die Palmsonntagsmesse auf dem Petersplatz leitete und am Ostersonntag den Segen urbi et orbi ("Der Stadt und dem Erdkreis") spendete.

Franziskus' Krankenhausaufenthalt hatte große Besorgnis ausgelöst. Der Papst leidet schon seit Längerem unter gesundheitlichen Beschwerden. Wegen starker Knieschmerzen nutzte er zuletzt immer wieder einen Rollstuhl.