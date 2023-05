Es war eine Frage von Leben und Tod, über die die Richter des Verwaltungsgerichts Trento am Freitag entscheiden mussten. Für zwei der sogenannten Problembären in der norditalienischen Region Trentino hatte die Provinzverwaltung einen Abschussbefehl erteilt. Tierschutzorganisationen legten Protest ein. Am Freitag entschied das Verwaltungsgericht: Die beiden Braunbären JJ4 und MJ5 dürfen vorerst nicht getötet werden. Die Richter sahen die angebliche Gefährlichkeit beider Tiere nicht als zweifelsfrei erwiesen an und forderten beide Seiten auf, zusätzliche Dokumentation zu liefern. Dafür haben Provinzverwaltung und Tierschützer nun bis zum 27. Juni Zeit. In der Folge wollen die Richter dann eine endgültige Entscheidung treffen.