Während des Fluges ist das wegen des Druckunterschiedes eigentlich nicht möglich, doch im Landeanflug offensichtlich doch: Einem Passagier der südkoreanischen Airline Asiana gelang es, in rund 200 Meter Höhe kurz vor der Landung die Tür zu öffnen. Der Airbus konnte ohne Beeinträchtigung am Flughafen Daegu landen, die Aufregung an Bord muss beträchtlich gewesen sein. Ein Passagier hielt die dramatischen Augenblicke mit dem Handy fest, ein Nachrichtenportal stellte sie später auf Twitter:

Laut einem Sprecher des Unternehmens wurde keiner der 194 Passagiere verletzt, neun der Reisenden, darunter acht Kinder, wurden jedoch wegen Atemproblemen zur Sicherheit in ein Krankenhaus eingeliefert.

Der Passagier wurde im Flugzeug verhaftet. © AP

Der Mann hatte etwa drei Minuten vor der Landung den Sicherheitsdeckel des Notausgangs entfernt, wie es eigentlich nur in Notfällen vorgesehen ist, und danach den Hebel entriegelt. Über das Motiv herrscht Unklarheit, gegen den Mann wird nun ermittelt.