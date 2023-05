Am Sonntag hat sich Red Bull Salzburg zum zehnten Mal in Folge zum österreichischen Fußballmeister gekrönt. Nicht nur sportlich, auch am Gesellschaftsparkett wurde einiges geboten, und zwar in der VIP-Loge. Dort haben sich Mark Mateschitz und Victoria Swarovski gemeinsam das Spiel angeschaut und den Meistertitel gefeiert.

Es ist der erste "offizielle" gemeinsame Auftritt der beiden. Ebenfalls mit dabei: Marion Feichtner, die zuletzt die Lebensgefährtin des verstorbenen Didi Mateschitz war.

Marc Mateschitz und Victoria Swarovski mit Marion Feichtner, Mario Gomez und anderen © EXPA/ JFK

Im April hatte Victoria Swarovski per Posting die schon lange brodelnden Gerüchte bestätigt. Die Tirolerin aus der Kristalldynastie hat erst im Februar die Trennung von ihrem Ehemann, dem Immobilienunternehmer Werner Mürz, bekannt gegeben, mit dem sie seit 2017 verheiratet war.