In aktuellen politischen Debatten taucht wieder vermehrt die Vorstellung auf, dass es gute Ideen gäbe, die leider von den Falschen usurpiert und missbraucht worden seien. Deshalb wäre es unzulässig, für schlimme Folgen die ursprüngliche Lehre verantwortlich zu machen. Vor allem Religionen und linke Ideologien können von dieser Überlegung zehren, rechtes Gedankengut hingegen wird in der Regel als prinzipiell verrottet erachtet. Dass Jesus nicht für die Kreuzzüge und Mohammed nicht für den islamistischen Terror haftbar gemacht werden kann, scheint selbstverständlich. Und Karl Marx gilt vielen als Vorkämpfer einer gerechten Gesellschaft, der unschuldig an den Gräueltaten des kommunistischen Totalitarismus ist.