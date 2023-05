Ein Auto mit einer männlichen Leiche ist am Dienstagabend in Kirchbichl (Bezirk Kufstein) aus dem Inn geborgen worden. Das Fahrzeug war zuvor treibend im Fluss gesichtet worden, konnte aber auch mit Hilfe eines Hubschraubers zunächst nicht entdeckt worden. Erst als Anrainer auf eine "auffällige Welle" aufmerksam machten, entdeckten die Einsatzkräfte den Wagen. Die Identität des Opfers stand zunächst nicht fest, berichtete die Polizei am Mittwoch.