"Es gibt keine Freiheit, wenn man nicht täglich für sie kämpft!“ Kein Credo, sondern eine Aufforderung ist der Satz, mit dem Pussy Riot ihr Gastspiel in Klagenfurt beenden. Vorangegangen ist ihm eine fulminante Show, in der vier Mitglieder des feministischen russischen Künstlerinnenkollektivs in Spoken Word Performances zu rauen Live-Drumbeats und Videos aus Russland von der Unabdingbarkeit offener Opposition gegen Putins Regime berichten.