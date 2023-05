Am Montag beginnt das von Puls 4 und neuerdings auch vom ORF in der Marx-Halle veranstaltete, dreitägige 4-Gamechanger-Festival. Stargast ist diesmal Olena Selenska, die First Lady der Ukraine. Entgegen ersten Planungen ist sie allerdings nicht live in Wien. Stattdessen wird ein von Puls-4-Infochefin Corina Milborn bereits geführtes Interview mit Selenksa am Mittwoch ausgespielt.

"Das größte Problem der Ukrainer ist im Moment die zerstörte Infrastruktur. Vor allem die medizinischen Einrichtungen: Hunderte von Spitälern und Ambulatorien sind total zerstört", so die ukrainische Präsidentengattin. "Wir haben unter den Opfern viele Kinder, verletzte Kinder, Kinder mit Traumata, entführte Kinder. Besonders die Bildung leidet in der Ukraine. Weniger als die Hälfte der Schulen haben einen Schutzraum. Die anderen Kinder lernen online." Selenska hat im September eine gemeinnützige Stiftung aus der Taufe gehoben.

Live dabei in Wien sind die bekannte Menschenrechtsaktivistin Amal Clooney, die Friedensnobelpreisträgerinnen Jody Williams & Nadia Murad oder auch die US-amerikanisch-iranische Unternehmerin und erste Weltraumtouristin Anousheh Ansari.