Teils aus privaten Gründen, teils aus politisch motivierter Neugier besuchte ich in jungen Jahren oft die DDR. Ich hatte dabei die Gelegenheit, den realen Sozialismus aus nächster Nähe zu studieren. Auf einer dieser Reisen wurde mir ein eloquenter, gebildeter und feinsinniger Mann vorgestellt, der ein lebhaftes Interesse an meiner Person, meinem Studium, meiner ideologischen Orientierung und meinem Leben in Wien entwickelte. Während eines Ausflugs nach Weimar, den Freunde organisiert hatten und dem er sich spontan anschloss, bat er mich relativ unvermittelt um ein Gespräch unter vier Augen. Erstaunt folgte ich ihm in ein freies Zugabteil, das er vorsorglich reserviert hatte.

Ohne Umschweife kam er zur Sache.