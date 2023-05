Auch Katze überlebte Gasexplosion in Grazer Wohnung

Nach der Gasexplosion in einer Wohnung in Graz St. Peter konnte der schwer verletzte Bewohner noch nicht von der Polizei befragt werden. Die Spurenlage bestätigt aber, was er kurz nach dem Unglück den Einsatzkräften schilderte.