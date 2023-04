Eine Welle der Trauer hat die Gemeinschaft von Lignano am Wochenende erfasst: Renate Aufderklamm Wendler ist mit 61 Jahren gestorben. "Eine Krankheit raubte der Österreicherin in den vergangenen Wochen die Lebenskraft", berichtete der Friauler Privatfernsehsender "telefriuli" am Sonntag. Sie sei für viele Deutschsprachige ein Referenzpunkt in Lignano gewesen, so der TV-Sender.