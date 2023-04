Mindestens 121 Flüge sollen am Donnerstag aufgrund eines Warnstreiks am Flughafen Köln/Bonn gestrichen werden. Seit Mittwochabend streiken Beschäftigte der Waren- und Frachtkontrolle und seit Donnerstagfrüh auch in der Fluggastkontrolle, wie ein Verdi-Sprecher mitteilte. "Die Beteiligung ist auch nach den Streiktagen in den vergangenen Monaten ungebrochen hoch. Das zeigt die Haltung der Beschäftigten auf das Angebot des Arbeitgebers", sagte der Gewerkschaftssprecher.

Am Flughafen waren in der Nacht auf Donnerstag und in der Früh kaum Passagiere zu sehen, wie der Flughafen mitteilte. Durch die frühe Ankündigung hätten viele Gäste Zeit gehabt, sich auf den Warnstreik vorzubereiten. 64 Starts und 57 Landungen wurden nach Angaben des Flughafens für Donnerstag gestrichen. Es können weitere folgen. Von den Streiks sind auch Flüge nach Österreich betroffen.

Düsseldorf und Hamburg

Auch an den Flughäfen Düsseldorf und Hamburg hat Verdi die Beschäftigten im Luftsicherheitsbereich, in der Fluggastkontrolle, der Personal- und Warenkontrolle und in Servicebereichen zu ganztägigen Warnstreiks aufgerufen. Der Flughafenverband ADV rechnet damit, dass an den beiden Streiktagen bundesweit rund 700 Flüge gestrichen werden müssen.

Hintergrund sind die Verhandlungen zwischen Verdi und dem Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen über die Zeitzuschläge für Nacht-, Samstags-, Sonntags- und Feiertagsarbeit sowie eine Regelung zur Entlohnung von Überstunden für Sicherheits- und Servicekräfte. Die Verhandlungen sollen am 27. und 28. April fortgesetzt werden.

Auswirkung auf Österreich

Die Streiks auf den Flughäfen Hamburg, Düsseldorf und Köln treffen auch zahlreiche Verbindungen mit Österreich. In Wien fallen heute 26 von 40 Flügen aus, in Salzburg vier Ankünfte aus diesen Städten, wobei die Hinflüge durchgeführt werden. In Graz ist der Morgenflug nach Düsseldorf ausgefallen, die Maschinen am Abend sollten planmäßig kommen und abfliegen. Von Innsbruck aus werden diese Destinationen nicht angeflogen.

Auch morgen, Freitag, werden Flüge betroffen sein, die Passagiere sind aufgerufen, sich genau zu informieren. In Salzburg ist schon absehbar, dass drei Abflüge nach Düsseldorf und zwei Ankünfte von dort ausfallen werden, in Wien heißt es vorerst nur, Ausfälle seien "nicht auszuschließen". In Graz wird befürchtet, dass die Flüge von und nach Düsseldorf sowie Stuttgart ausfallen. Wobei am Freitag in Deutschland auch die Bahn streikt und daher auch Bahnfahrten nach Deutschland.