Die berufsbildende Höhere Technische Bundeslehr- und Versuchsanstalt in der Spengergasse in Wien-Margareten musste am Dienstagmittag evakuiert werden. Ein Unbekannter oder eine Unbekannte hatte auf den Schultoiletten Reizgas, vermutlich Pfefferspray, versprüht. 24 Personen, Lehrerinnen und Lehrer sowie Schülerinnen und Schüler, wurden kontaminiert und mussten notfallmedizinisch versorgt werden, berichtete Polizeisprecherin Barbara Gass.

Da man zunächst von einem Gasaustritt ausging, wurde vonseiten der Schule der Feueralarm ausgelöst und das Gebäude evakuiert. Die vom Reizgas betroffenen Personen konnten bereits alle in häusliche Pflege entlassen werden.

Wer für das Versprühen des Pfeffersprays verantwortlich ist, war unklar. Derzeit ermittelt die Polizei wegen möglicher Körperverletzung bzw. Gefährdung der körperlichen Sicherheit gegen unbekannt. Die Toilettenanlage wurde anschließend von der Wiener Berufsfeuerwehr mit einem speziellen Reinigungsmittel gesäubert.