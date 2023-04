Papst Franziskus feiert an diesem Samstag in Rom im Gedenken an die Auferstehung Jesu Christi die Osternachtliturgie. Das Oberhaupt der katholischen Kirche nimmt an dieser Feierlichkeit teil. Vor der großen Ostermesse am Sonntag auf dem Petersplatz (10.00 Uhr) vor voraussichtlich Zehntausenden Gläubigen ist die Osternacht am Samstag der wichtigste Gottesdienst des Kirchenjahres.

In der Heiligen Nacht vor dem Ostersonntag wird die Auferstehung Jesu Christi nach dessen Tod am Kreuz gefeiert. Die Zeremonie beginnt traditionell mit der Einzugsprozession in den dunklen Dom hinter der Osterkerze, an der zum Ruf "Lumen Christi" (Licht Christi) die Kerzen der Priester und Gläubigen entzündet werden.

Osterfeierlichkeiten rund um die Welt: