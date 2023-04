Ein Bericht des Nachrichtenmagazins "Spiegel" wirbelt gehörig Staub auf (hier kostenpflichtig abrufbar). Es geht um einen Brief, der dem Magazin nach eigenen Angaben vorliegt, in dem der österreichische Unternehmer, Investor und Porsche-Aufsichtsrat Siegfried Wolf dem russischen Präsidenten Wladimir Putin ein Angebot unterbreitet. Konkret bietet Wolf darin Hilfe für den Wiederaufbau der russischen Autoindustrie an. Der Brief sei mit Jänner datiert. Wolf schlage demnach vor, "die legendäre russische Wolga-Marke" wiederzubeleben - und habe dafür stillgelegte Fabrikanlagen von Volkswagen in Russland ins Spiel gebracht. Schon ab der zweiten Jahreshälfte 2023 könnten auf diesem Weg wieder Autos der VW-Marke Skoda in Russland produziert werden, schrieb Wolf laut "Spiegel" an Putin. Die Fahrzeuge könnten "äußerlich grundlegend umgestaltet" werden, um charakteristische "Merkmale der Modelle Wolga und Pobeda herauszuarbeiten". So werde "der Bedarf der russischen Verbraucher an qualitativ hochwertigen und zuverlässigen Fahrzeugen gedeckt" und mehr als 12.000 Arbeitsplätze geschaffen, wird aus dem Brief zitiert.

Siegfried Wolf soll zudem das Angebot unterbreitet haben, als Eigentümer des russischen Unternehmens PromAvtoKonsalt selbst die Projektleitung zu übernehmen. Als Industriepartner wäre russische Autobauer GAZ vorgesehen - der aber von westlichen Sanktionen betroffen ist.

Es sei nicht richtig, dass der Brief im Jänner dieses Jahres verschickt worden sei, wird unterdessen ein Wolf-Sprecher im "Standard" zitiert. Es sei aber bestätigt worden, dass der Brief zu einem Zeitpunkt geschrieben wurde, als der Angriff auf die Ukraine bereits im Gange war. Das Sanktionsregime sei damals aber noch nicht so aufgesetzt gewesen, wie das mittlerweile der Fall ist.

Keine Kenntnis von Wolfs Schreiben

Laut "Spiegel" führt Wolf im Brief auch aus, dass es bereits eine "grundsätzliche Einigung mit dem Topmanagement von Volkswagen" gebe. Der Volkswagen-Konzern widerspricht hier jedoch vehement. Der Vorstand habe „keinerlei Kenntnis“ von Wolfs Schreiben „und dessen irritierendem Inhalt“, erklärte VW auf Anfrage des Nachrichtenmagazins. PromAvtoKonsalt habe zwar zu den Kaufinteressenten für VW-Anlagen in Russland gehört, es habe aber vor Abschluss des Verkaufsprozesses keine Zusagen gegenüber einzelnen Interessenten gegeben, heißt es. "Es ist daher für uns nicht nachvollziehbar, wie gegenüber Dritten darauf verwiesen werden konnte."

Wie der "Spiegel" außerdem berichtet, erhielten Wolf und seine Firma von VW auch nicht den Zuschlag. Laut dem Magazinbericht ließ die Porsche SE auf Anfrage wissen: "Von dem von Ihnen erwähnten Brief von Herrn Wolf hat und hatte die Porsche SE keine Kenntnis." Die Frage, ob die VW-Mutter nach wie vor Vertrauen in ihren Aufsichtsrat Wolf habe, habe der Konzern unbeantwortet gelassen. Auch Wolf habe auf eine Anfrage des Magazins nicht reagiert.