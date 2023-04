Der Papst verzichtet auf den Kreuzweg am Kolosseum am Freitagabend. "Aufgrund der niedrigen Temperaturen dieser Tage wird Papst Franziskus heute Abend von seiner Residenz, dem Gästehaus Santa Marta, aus den Kreuzweg verfolgen und sich den Gebeten derjenigen anschließen, die sich mit der Diözese Rom am Kolosseum versammeln werden", teilte das Presseamt des Vatikans mit.

Franziskus hatte in der vergangenen Woche wegen einer Bronchitis drei Nächte im Krankenhaus verbracht. Am Samstag wurde der 86-Jährige aus der Klinik entlassen, einen Tag später leitete er bereits wieder die Palmsonntagsmesse auf dem Petersplatz.

Die Kriege in der Welt und der dringende Ruf nach Frieden stehen im Mittelpunkt des Kreuzweges am Freitagabend am Kolosseum. Wie aus dem Vatikan verlautete, sollen Flüchtlinge aus verschiedenen kriegsgeplagten Ländern das Kreuz von Station zu Station tragen: von der Ukraine bis Nigeria, vom Irak bis zum Südsudan, von Syrien bis zur Demokratischen Republik Kongo.

Zahlreiche Menschen haben sich vor dem Kolosseum eingefunden © AP

Die Flüchtlinge, die das Kreuz tragen werden, zählten zu den Opfern des "Dritten Weltkriegs Stück für Stück", von dem der Papst immer wieder spricht, verlautete aus dem Vatikan am Karfreitag. Bei den Meditationen zu den Stationen soll auf das Leiden der Christen in einigen Regionen der Welt, wie im Nahen Osten, oder auf die Spannungen, die in einigen Gebieten, wie auf dem Balkan, wieder aufflammen, hingewiesen werden.

Für die Ukraine soll die griechisch-katholische Kirche Santa Sophia in Rom, die seit einem Jahr als Drehscheibe für die humanitäre Hilfe aus Italien und vom Heiligen Stuhl nach Kiew dient, einen Beitrag leisten. Erwartet, wird dass ein junger Ukrainer und ein junger Russe am Freitagabend gemeinsam auf dem Kreuzweg des Papstes beten werden. Dies soll bei der zehnten Station geschehen. "Stimmen des Friedens von der Jugend der Ukraine und Russlands" lautet der Titel der Meditation, in der die beiden jungen Männer von ihren Erfahrungen berichten sollen.

Prozession beginnt um 21.15 Uhr

Tausende katholische Gläubige feiern am Freitag den Kreuzweg am Kolosseum in Rom. Die Prozession beginnt um 21.15 Uhr. Der Kreuzweg zeichnet das Leid Jesu von seiner Verurteilung bis zu seinem Tod am Kreuz symbolisch nach.

Vor der Kreuzwegprozession feierte der Pontifex im Petersdom die Karfreitagsliturgie. Dabei gedachte er des Leidens und Sterbens Jesu. Nach Lesungen aus der Heiligen Schrift und den Großen Fürbitten stand die Verehrung des Kreuzes im Zentrum der Feier. Zu Beginn der Kreuzanbetung legte sich der von Knieschmerzen geplagte Franziskus nicht, wie es die Karfreitagsliturgie vorschreibt, zu Füßen des Altars nieder, sondern verweilte einige Minuten lang betend.

Zahlreiche Kardinäle und Bischöfe sowie beim Heiligen Stuhl akkreditierte Diplomaten nahmen an der Zeremonie teil. Im Gedenken an den Tod Jesu feiert die katholische Kirche am Karfreitag und Karsamstag keine Messe.

Bei der Osternachtmesse am Samstagabend wird Papst Franziskus im Petersdom acht Erwachsene taufen, drei davon aus derselben Familie, berichtete der Vatikan am Freitag. In der Osternacht tauft der Papst traditionell eine Gruppe Erwachsener, die sich für einen Weg der Vorbereitung auf das christliche Leben entschieden haben.