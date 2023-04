In Japan wird in Automaten alles Mögliche verkauft. Walfleisch etwa, essbare Insekten oder sogar lebendige Hundewelpen. In der nördlichen Region Akita kann man seit ein paar Monaten Bärenfleisch bei einem Selbstbedienungsautomaten kaufen. Die Automaten gehören zu dem Land wie Sushi: Japan gilt als das Land mit den meisten Selbstbedienungsautomaten pro Kopf.

Ein Viertelkilo von dem Bärenfleisch, das von dem sogenannten Kragenbären stammt, kostet 2,200 Yen (ca. €15) und das Angebot wird gerne angenommen. Das kann auch daran liegen, dass der neue Bärenfleisch-Automat im Eingangsbereich des Bahnhofs der Ortschaft Semboku steht, wo viele Menschen vorbeigehen. Vor allem Ausflügler nehmen sich das Fleisch mit. Aber das neue Angebot hat sich schon herumgesprochen und mittlerweile erreichen das Restaurant, das den Automaten betreibt, auch Anfragen zu der Delikatesse aus Tokio, das immerhin 400 Kilometer entfernt ist. 10 bis 15 Fleischpackungen pro Woche werden über den Automaten verkauft.

In Japan ist Bärenfleisch eine Delikatesse © Wikipedia/kitsune6go

Eintopf aus dem Fleisch einer bedrohten Tierart

Bärenfleisch ist eine japanische Spezialität, die vor allem im Norden des Landes gerne gegessen wird. Dort ist das Wildbret in vielen Formen erhältlich, etwa in Dosen oder sogar in fertigen Currys. Auch Eintopfgerichte mit Bärenfleisch sind in der Gegend sehr beliebt. Das Fleisch hat einen leichten Wildgeschmack und den Vorteil, dass es beim Kochen nicht zäh wird. In dem neuen Automaten sind verschiedene Stücke des Bären erhältlich.

Der asiatische Schwarzbär, der auch unter dem Namen Kragenbär bekannt ist, gilt als gefährdet. In Japan ist es aber erlaubt, eine begrenzte Anzahl der Tiere zu erlegen. Tierschützern ist der neue Automat daher ein Dorn im Auge: "Diese Ausbeutung geht zu weit. Bären sind wilde Tiere und keine Fertiggerichte. Lasst sie ihr Leben in freier Wildbahn leben", sagte Nick Stewart, der Direktor für Wildtier-Kampagnen gegenüber des britischen Guardian.

Bereits im Jänner dieses Jahres sorgten in Japan aufgestellte Walfleisch-Automaten für international für Aufregung. Darin wurden "Wal Sashimi", Walsteak und Walspeck verkauft. Die Betreiber erhofften sich, die sinkende Nachfrage nach Walfleisch in Japan mit ihrem Automaten-Angebot anzukurbeln.