Seit mehr als zwei Wochen wird eine 22-jährige US-Amerikanerin in Scharnstein (Bezirk Gmunden) vermisst. Eine erste Suchaktion brachte keinen Erfolg und wurde eingestellt. Nun habe es aber vor wenigen Tagen bei einer Peilung der Polizei wieder ein Signal von ihrem Handy gegeben.

Dem werde man jetzt nachgehen, sagte Bernhard Magritzer, Leiter der Alpinpolizei Gmunden, in "Oberösterreich heute" (ORF). Am Mittwoch soll im Bereich von einigen hundert Metern rund um den Laudachsee gesucht werden.

Die junge Frau war von ihrer Unterkunft im Zentrum Scharnstein am Freitag, 17. März in der Früh zu einer Wanderung aufgebrochen. Der letzte Kontakt dürfte laut damaliger Polizeimeldung in der Nähe von Laakirchen erfolgt sein. Das habe eine Handyortung ergeben. Ab Samstag wurde nach ihr gesucht, am Sonntag wurde das Suchgebiet noch ausgeweitet, allerdings ohne Erfolg.