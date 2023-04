Einbrecher haben Sonntagfrüh mit einem Pkw die Eingangstüre eines Herrenausstatters in der Wiener Innenstadt gerammt. Infolge erbeuteten die drei Täter mehrere hochpreisige Kleidungsstücke. Das Trio flüchtete im Anschluss.

Die Polizei sprach gegenüber der Austria Presse Agentur von einer Schadenssumme im sechsstelligen Bereich. Von der Tat liege laut den Ermittlern auch ein Überwachungsvideo vor.

Beim Fluchtfahrzeug handelt es sich laut Polizei um einen Renault Megane Scenic in blauer Lackierung mit Wiener Kennzeichen, der in der in der Leopoldstadt entwendet worden war. Am Nachmittag entdeckte ein Mitglied der Parkraumüberwachungsgruppe den gesuchten Wagen in der Brigittenau. Ermittler des Landeskriminalamts stellten das Auto sicher.

Die Landespolizeidirektion Wien ersucht nun die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen werden ersucht, sich unter Tel. 01-31310 DW 62800 zu melden.